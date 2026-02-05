Житель Пензы предстанет перед судом по делу о жестоком убийстве пожилой родственницы

Материалы уголовного дела, возбужденного в отношении 65-летнего жителя Пензы, направили в суд для рассмотрения по существу. Его обвинили в убийстве, сообщила «Пенза-пресс» со ссылкой на данные следствия.

По версии правоохранителей, фигурант расправился над 85-летней родственницей, находившейся в беспомощном состоянии. Он несколько раз ударил женщину по голове и телу.

В ближайшее время мужчина предстанет перед судом. На время расследования он находился под стражей.