Житель Пензенской области угрожал сожительнице топором на почве ревности

Сотрудники правоохранительных органов задержали 39-летнего жителя Пензенского района, который угрожал своей сожительнице расправой топором. Об этом сообщил сайт «Пенза Пресс» со ссылкой на представителей областного УМВД России.
Стражи порядка установили, что мужчина приревновал 42-летнюю сожительницу, а затем схватился за топор и начал ей угрожать. Во время совершения преступления агрессор находился в состоянии алкогольного опьянения.
Против задержанного возбудили уголовное дело. Виновнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.
Захарова увидела в риторике генсека НАТО Рютте списание Украины в утиль
ВС России уничтожили одно из ключевых производств дронов в Киеве
Исправность более 180 тысяч газовых плит проверили в Подмосковье с начала года
Число пострадавших при атаках ВСУ Горловки возросло до 13
Задержанного за участие в мошеннической схеме племянника Варнавы арестовали
Путин впервые поговорил по телефону с главой переходного периода Сирии
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте