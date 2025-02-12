Житель Пензенской области угрожал сожительнице топором на почве ревности

Сотрудники правоохранительных органов задержали 39-летнего жителя Пензенского района, который угрожал своей сожительнице расправой топором. Об этом сообщил сайт «Пенза Пресс» со ссылкой на представителей областного УМВД России.

Стражи порядка установили, что мужчина приревновал 42-летнюю сожительницу, а затем схватился за топор и начал ей угрожать. Во время совершения преступления агрессор находился в состоянии алкогольного опьянения.

Против задержанного возбудили уголовное дело. Виновнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.