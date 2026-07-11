Житель Пензенской области предстанет перед судом по делу о разгроме дома экс-возлюбленной

Материалы уголовного дела, возбужденного в отношении 43-летнего жителя города Никольск Пензенской области, направили в суд для рассмотрения по существу. Его обвинили в умышленном повреждении чужого имущества, сообщила «Пенза-пресс» со ссылкой на УМВД РФ по региону.

По версии следствия, конфликт произошел на фоне ссоры с экс-возлюбленной. Выйдя из себя, фигурант начал крушить имущество бывшей подруги: он перевернул кухонный стол, оторвал от него хромированную ножку и повредил ею напольное покрытие, разбил бытовую технику и нанес повреждения дверям по всему дому. Общий материальный ущерб составил 120 тысяч рублей.

Теперь дебоширу грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.