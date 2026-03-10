Житель Пензенской области попал в полицию за угрозу соседям пневматическим пистолетом

Конфликт соседей обернулся уголовным делом в Пензенской области. В полицию обратился 43-летний местный житель, который сообщил, что на лестничной площадке знакомый угрожал ему и его жене расправой с помощью пневматического пистолета, проинформировало ИА «ПензаПресс» .

Стражи порядка оперативно задержали подозреваемого. Им оказался 44-летний житель Пензенского района, который дал признательные показания. Мужчина пояснил, что между ним и его женой давно существует конфликт с соседской парой.

В ходе очередной ссоры фигурант достал из сумки пневматический пистолет и угрожал соседям убийством. Потерпевший обратился за помощью к правоохранителям.

По данному факту следователи возбуждили уголовное дело. Злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы.