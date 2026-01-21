Житель Пензенской области попал под статью за угрозы жене, желающей развестись
Правоохранители задержали 27-летнего жителя Наровчатского района Пензенской области, который угрожал жене убийством. Об этом сообщила «Пенза-пресс» со ссылкой на УМВД РФ по региону.
По версии следствия, 34-летняя женщина поссорилась с супругом, находившимся в состоянии опьянения, и заявила о желании развестись. В ответ нетрезвый мужчина схватил нож и стал угрожать убийством.
Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до двух лет лишения свободы.
