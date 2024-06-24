Житель Пензенской области из ненависти сжег машину пожилого мужчины

В Сердобском районе задержали местного жителя, которого подозревают в поджоге машины. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на УМВД по Пензенской области.

Предположительно, 31-летний мужчина решил уничтожить машину неприятеля. Он облил ее бензином и поджег.

Подозреваемого задержали, в его отношении возбудили уголовное дело. Теперь поджигателю грозит до пяти лет заключения.

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