Житель Пензенской области из ненависти сжег машину пожилого мужчины
В Сердобском районе задержали местного жителя, которого подозревают в поджоге машины. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на УМВД по Пензенской области.
Предположительно, 31-летний мужчина решил уничтожить машину неприятеля. Он облил ее бензином и поджег.
Подозреваемого задержали, в его отношении возбудили уголовное дело. Теперь поджигателю грозит до пяти лет заключения.
Врачи МОНИКИ удалили 18-летнему пациенту гематому в мозге
Подмосковные волонтеры привезли воду для пожарных к горящему зданию во Фрязине
Двух экс-министров с Украины объявили в международный розыск в России
«Сложная история». Семенович ответила на обвинения в романе с женатым мужчиной
Медработники из Мытищ отметили профессиональный праздник путешествием
«Что с тобой?» Михаил Галустян напугал поклонников резким похудением
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте