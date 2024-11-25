Житель Пензенской области грозился убить пасынка, заподозрив его в сплетнях за спиной

Жителя Неверкинского района задержали после того, как он грозился зарезать своего пасынка. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на УМВД по Пензенской области.
По предварительным данным, 57-летний мужчина пришел домой пьяным и увидел, что его жена что-то тихо обсуждает со своим 26-летним сыном. Решив, что предметом беседы стал он, глава семьи разозлился и схватился за нож.
Он угрожал пасынку, что убьет его, и тот спрятался от агрессивного отчима в своей комнате и вызвал полицию. Правоохранители приехали в квартиру и задержали мужчину, возбуждено уголовное дело.
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