Житель Пензенской области едва не убил соседа, заподозрив жену в измене

В Лунинском районе Пензенской области 45-летний житель обратился в полицию, заявив об угрозе убийством со стороны соседа. По прибытии на место происшествия полицейские задержали 44-летнего подозреваемого. О происшествии сайту «Пенза Пресс» сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

По данным ведомства, злоумышленник признался, что заподозрил свою жену в неверности с соседом, поскольку ребенок не был похож на него. В порыве гнева мужчина вышел из дома, вооружился деревянным поленом и направился к потерпевшему, угрожая ему расправой.

Стражи порядка возбудили уголовное дело. Фигуранту грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.