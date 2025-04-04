Житель Новосибирска предстал перед судом за сбыт крупной партии наркотиков в ЯНАО

Суд в Салехарде признал жителя Новосибирска виновным в попытке незаконного сбыта наркотиков в особо крупном размере. Об этом написал сайт Ura.ru со ссылкой на прокуратуру округа.
Согласно сообщениям, обвиняемый действовал совместно с подельниками и куратором, получив в Ноябрьске значительную партию синтетического наркотика весом 700 граммов. Они привезли эту партию в Салехард, где начали фасовать ее для дальнейшего распространения через закладки.
Сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли все тайники с наркотиками. За совершенное преступление суд назначил виновному наказание в виде восьми лет и шести месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.
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