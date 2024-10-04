Житель Новосибирска попытался поджечь здание УФСБ и загорелся сам

Baza: мужчина загорелся в Новосибирске во время поджога здания УФСБ

Неизвестный бросил «коктейль Молотова» в окно здания областного управления ФСБ в Новосибирске, сообщила Baza . По данным Telegram-канала, во время преступления мужчина загорелся сам, но в итоге смог сбежать с места поджога.

ЧП произошло в ночь на 3 октября на Коммунистической улице. По информации собеседника Baza, мужчина мог выполнять задание мошенников с Украины, но пока что эта версия не подтверждена.

Оказавшись около здания УФСБ злоумышленник разбил окно, перегнулся через стекло и бросил внутрь бутылку с зажигательной смесью. Когда в кабинете вспыхнул пожар, огонь перекинулся на одежду поджигателя, но ему удалось сбить пламя.

Источник канала подчеркнул, что кабинет в итоге выгорел полностью. Все обстоятельства случившегося уточняются. Официально ЧП с поджогом пока не комментировали.