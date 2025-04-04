Житель Новосибирска попал под уголовное дело за незаконный лов рыбы
Транспортные полицейские пресекли незаконный лов рыбы на Новосибирском водохранилище в Искитимском районе. Об этом рассказал сайт sibdepo.ru.
В речном порту Новосибирска задержан 56-летний местный житель. С помощью ставных сетей он выловил почти 40 судаков.
У нарушителя изъяли орудия лова и улов, а сумма ущерба составила более 120 тысяч рублей. Против мужчины завели уголовное дело.
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