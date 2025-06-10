Житель Нового Уренгоя стал фигурантом дела за смертельное избиение знакомого

В Новом Уренгое местный житель 2003 года рождения стал фигурантом уголовного дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

По предварительным данным, происшествие случилось днем 8 июня рядом с одним из торговых центров города. Подозреваемый в ходе конфликта нанес удар в область головы своему знакомому 2005 года рождения. В результате пострадавший скончался на месте.

Сейчас следователи активно работают над выяснением всех деталей случившегося. На месте преступления проходят необходимые следственные процедуры: изъятие материалов для экспертиз, допросы свидетелей. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.