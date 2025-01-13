Житель Нягани зарезал 23-летнего знакомого в канун Нового года

Жестокое убийство произошло перед Новым годом в городе Нягань Ханты-Мансийского автономного округа. Местный житель в состоянии опьянения зарезал собутыльника 2001 года рождения. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на пресс-службу суда.
По информации следователей, ночью с 29 на 30 декабря 2024 года в ходе попойки между двумя мужчинами возник конфликт, в результате которого 44-летний злоумышленник нанес оппоненту несколько ударов ножом в область груди. От полученных травм пострадавший скончался.
Суд удовлетворил ходатайство межрайонного следственного отдела и заключил подозреваемого под стражу на два месяца. Расследование преступления продолжается.
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