Житель Нижнего Новгорода зарезал жену и закопал ее тело на берегу Оки

Правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении жителя Нижнего Новгорода, который обвиняется в убийстве своей жены и последующем сокрытии ее тела. Об этом сайту «Время Н» сообщили в пресс-службе регионального СУ СК России.

По данным следствия, происшествие случилось в Автозаводском районе в октябре прошлого года. Во время ссоры мужчина нанес супруге ножевые ранения в грудь, от которых она скончалась на месте. Чтобы скрыть преступление, злоумышленник вывез тело на берег реки Оки и закопал.

Ранее фигурант дела уже угрожал жене убийством и избивал ее, требуя отказаться от имущества. После задержания он признался в содеянном и указал место захоронения.

Сейчас обвиняемый находится под стражей. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.