Житель Нижнего Новгорода угнал грузовик, чтобы уехать в поселок к родственнице

Нижегородские полицейские раскрыли угон грузовой «Газели». Автомобиль был припаркован возле дома на улице Мончегорской, а утром его не обнаружили. Детали преступления ИА «Время Н» сообщили в пресс-службе УМВД России по Нижнему Новгороду.

По данным ведомства, в ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудникам полиции удалось установить и задержали подозреваемого. Им оказался 36-летний мужчина, проживающий в соседнем доме. Машину нашли в поселке Гавриловка, где проживает родственница злоумышленника.

Стражи порядка взяли с угонщика подписку о невыезде и надлежащем поведении. Фигуранту уголовного дела грозит до трех лет лишения свободы.