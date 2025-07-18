Житель Нижнего Новгорода стал фигурантом дела за езду с поддельными правами

Правоохранители обнаружили поддельное водительское удостоверение у 32-летнего нижегородца. Против мужчины возбудили уголовное дело. Об этом написало НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу областного ГУ МВД России.

По данным ведомства, иномарку нарушителя остановили в Канавинском районе. Инспекторы усомнились в подлинности предъявленного мужчиной документа и отправили его на экспертизу, которая подтвердила подделку.

Фигуранту избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Его машину отправили на спецстоянку. Мужчине грозит наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до одного года.