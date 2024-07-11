Житель Нижнего Новгорода поверил мошенникам в необходимости продления договора сим-карты и отдал им более 15 млн рублей

В Нижнем Новгороде житель Сормовского района лишился более 16 млн рублей в результате обмана телефонных мошенников. Об этом написало НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу городского УМВД.

Мужчина поверил, что ему необходимо продление договора на обслуживание сим-карты. Он открыл доступ мошенникам к личному кабинету на сайте оператора, после чего мошенник попытался оформить на него кредит.

Злоумышленник убедил нижегородца подтвердить заявки на кредиты в нескольких банках на сумму более 7,3 миллиона рублей, а также занять у знакомых 1,8 миллиона. Более того, на протяжении недели доверчивый россиянин отправил аферисту еще 6,6 миллиона рублей собственных накоплений.

Следствие завело уголовное дело по статье «Мошенничество».