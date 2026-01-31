Житель Нижнего Новгорода попал под статью за кражу украшений на 350 тысяч рублей
Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении 23-летнего жителя Нижнего Новгорода по подозрению в краже. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на данные полиции.
По версии следствия, в течение полугода фигурант выносил из дома сожительницы семейные драгоценности. Общая сумма нанесенного материального вреда составила 355 тысяч рублей.
Известно, что мужчина реализовывал украденные вещи незнакомым людям прямо на улицах города. Горожанина задержали.
