Житель Нижнего Новгорода попал под статью за избиение пожилого родственника чагой

Правоохранители задержали 27-летнего жителя Нижнего Новгорода по подозрению в нападении на пожилого родственника. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.
Конфликт произошел в одном из подъездов жилого дома на улице Надежды Сусловой. По версии следствия, внук нанес удары своему 72-летнему дедушке необычным предметом — грибом чагой. Пенсионеру потребовалась медицинская помощь.
Возбуждено уголовное дело. Фигуранту избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.
