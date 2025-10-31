Житель Нижнего Новгорода получил семь лет колонии по делу о взрыве в доме

Суд вынес приговор жителю Автозаводского района Нижнего Новгорода по делу о неосторожном обращении со взрывчатыми веществами. Об этом сообщил сайт pravda-nn.ru со ссылкой на региональную прокуратуру.

Взрыв прогремел 19 марта 2024 года в многоэтажном доме. По данным следствия, фигурант незаконно хранил оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества. Из-за неосторожных действий произошел мощный хлопок, который привел к обрушению перекрытий и пожару. Пострадали жильцы дома.

Мужчине назначили наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии общего режима.