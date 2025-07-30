Житель Нижнего Новгорода до смерти избил знакомого в ходе ссоры из-за женщины

Жителя Нижнего Новгорода обвинили в причинении тяжкого вреда здоровью, которое привело к смерти человека по неосторожности. Правоохранители возбудили уголовное дело. Об этом ИА «Время Н» сообщили представители СУ СК России по Нижегородской области.
По версии следствия, в июле 2025 года в квартире дома по улице Бурденко Автозаводского района Нижнего Новгорода обвиняемый поссорился со своим знакомым из-за женщины и жестоко избил его. Пострадавший скончался от полученных травм.
Фигурант частично признал вину в инкриминируемом преступлении. Его заключили под стражу на два месяца. Следственные мероприятия продолжаются.
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