Житель Нижегородской области стал фигурантом дела о хранении переделанной винтовки и боеприпасов

Житель поселка Санаторий Бобыльский Вадского района хранил у себя переделанную винтовку и боеприпасы. Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области.

В столярной мастерской 51-летнего мужчины нашли и изъяли мелкокалиберную винтовку калибра 5,6 мм, 34 патрона того же калибра, пневматический пистолет и армейский штык-нож.

Дома у подозреваемого полицейские также изъяли патрон калибра 16 мм, патрон калибра 12 мм и 26 строительных патронов, хранившихся в стеклянной банке.

Мужчина признал вину. Ранее он уже был судим за хулиганство и браконьерство. По его словам, несколько лет назад он купил у знакомого пневматическую винтовку с патронами, а затем самостоятельно переделал ее в боевое оружие и хранил в хозяйственном помещении.

Экспертиза подтвердила, что переделанная винтовка является огнестрельным оружием и пригодна для стрельбы. Боеприпасы также признаны пригодными.

По факту незаконного изготовления и хранения оружия возбуждены уголовные дела по статьям 223 и 222 УК РФ. Максимальное наказание по инкриминируемым статьям предусматривает до шести лет лишения свободы. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.