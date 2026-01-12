Житель Нижегородской области предстанет перед судом за попытку поджога административного здания

Завершено расследование уголовного дела о попытке поджога административного здания в Нижегородской области, сообщило « Время Н » со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

Перед судом предстанет 50-летний житель Арзамаса. По версии следствия, мужчина бросил несколько бутылок с зажигательной смесью в административное здание на улице Ленина. Также загорелся салон автомобиля, на котором подозреваемый приехал на место преступления.

Противоправные действия пресекли сотрудники полиции. Они не позволили причинить серьезный ущерб зданию. Фигуранту грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.