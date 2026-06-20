Житель Нижегородской области отправил девушке интимные фото и стал жертвой вымогателей

В Арзамасе 25-летний местный житель стал жертвой интернет-вымогателей. Об этом сообщил сайт «Время Н» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Нижегородской области.

По предварительным данным, молодой человек переписывался с неизвестным аккаунтом под женским именем и отправил собеседнице личные фотографии. После этого злоумышленник потребовал пять тысяч рублей, угрожая распространить материалы. Опасаясь огласки, потерпевший перевел сумму на зарубежный счет через мобильное банковское приложение.

По факту предполагаемого вымогательства возбуждено уголовное дело. За такое преступление предусмотрено наказание до четырех лет лишения свободы.