Житель Ленобласти задушил мужчину ремнем от сумки и получил 11 лет колонии

Суд в городе Сланцы вынес обвинительный приговор 38-летнему местному жителю по делу об убийстве. Об этом сообщила Neva.Today со ссылкой на СК РФ по Ленобласти.
Преступление произошло 25 мая 2025 года на территории спортивно-досугового учреждения ФОК «Химик». Подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, задушил 37-летнего мужчину, использовав ремень от сумки. Причиной расправы послужила личная неприязнь виновника к погибшему.
Злоумышленнику назначили наказание в виде 11 лет лишения свободы.
