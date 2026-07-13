Житель Ленобласти устроил стрельбу в доме после ссоры с женой

В ночь на 9 июля в деревне Аннолово Тосненского района Ленинградской области полицейские задержали 52-летнего мужчину. Сообщение о выстреле из охотничьего ружья в стену дома поступила от его 68-летней тещи, сообщил сайт Neva.Today .

Прибывшие сотрудники патрульно-постовой службы застали подозреваемого в состоянии сильного алкогольного опьянения. По словам задержанного, он поругался с супругой.

Во время осмотра силовики изъяли внушительный арсенал: пистолет Макарова, патроны, две минометные мины, пять взрывателей времен Великой Отечественной войны и фрагменты оружия.

Выяснилось, что все предметы пригодны для стрельбы. Мужчина заявил, что случайно нашел их в лесу. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ (незаконное хранение оружия и боеприпасов).