Житель Ленобласти стал фигурантом дела за хранение арсенала оружия

Полицейские обнаружили арсенал оружия у жителя Киришского района Ленинградской области. Против мужчины возбудили уголовное дело. Об этом сообщил сайт Neva.Today со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД России.

По данным ведомства, в среду, 30 июля, сотрудники полиции задержали неработающего 60-летнего жителя деревни Кривоши по подозрению в незаконном обороте взрывчатых веществ, взрывных устройств, оружия и боеприпасов.

При обыске в доме мужчины правоохранители нашли почти 400 граммов пороха, минные взрыватели, три взрывателя ручных гранат, детонирующий шнур, гранату и сигнальный патрон. Кроме того, в жилище задержанный хранил составные части пистолета, винтовку и пневматическое спортивное ружье.

Экспертиза подтвердила, что все найденное оружие и взрывчатые вещества пригодны к использованию. По предварительным данным, большую часть арсенала мужчина извлек из земли в местах военных боев прошлого века.