Житель Ленобласти стал фигурантом дела о краже рыбных деликатесов

Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении жителя Ленинградской области, подозреваемого в краже. Об этом сообщил « Петроград » со ссылкой на данные городской прокуратуры.

По информации надзорного ведомства, 26 марта 2025 года мужчина, находясь в магазине, собрал в корзину дорогостоящие продукты: рыбные стейки, морские деликатесы, салатные блюда и косметические средства, после чего попробовал незаметно покинуть супермаркет, минуя кассовую зону.

Благодаря реакции охранника фигуранта удалось остановить. Тот попытался оправдать свои действия желанием проверить работу сотрудников. Материалы дела уже направили в суд для рассмотрения по существу.