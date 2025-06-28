Житель Ленобласти стал фигурантом дела о краже рыбных деликатесов

Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении жителя Ленинградской области, подозреваемого в краже. Об этом сообщил «Петроград» со ссылкой на данные городской прокуратуры.
По информации надзорного ведомства, 26 марта 2025 года мужчина, находясь в магазине, собрал в корзину дорогостоящие продукты: рыбные стейки, морские деликатесы, салатные блюда и косметические средства, после чего попробовал незаметно покинуть супермаркет, минуя кассовую зону.
Благодаря реакции охранника фигуранта удалось остановить. Тот попытался оправдать свои действия желанием проверить работу сотрудников. Материалы дела уже направили в суд для рассмотрения по существу.
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