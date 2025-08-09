Житель Ленобласти предстанет перед судом за убийство беременной экс-супруги в 2014 году

В Санкт-Петербурге состоится судебное заседание по делу о преступлении, совершенном в Ленинградской области. На скамье подсудимых окажется 46-летний местный житель, которого обвиняют в убийстве беременной бывшей жены. Об этом сообщила Neva.Today со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Следствием установлено, что в мае 2014 года между бывшими супругами произошла ссора: женщина заявила о беременности от другого мужчины. В результате конфликта фигурант ударил оппонентку предметом, похожим на нож. Потерпевшая скончалась на месте. Злоумышленник спрятал тело и скрылся.

Позже, осенью 2019 года, он избил свою новую сожительницу и похитил у нее телефон. В ближайшее время мужчина предстанет перед судом.