Житель Ленобласти получил девять лет колонии за убийство в алкомаркете

Суд огласил приговор жителю Тосненского района Ленинградской области, которого признали виновным в убийстве. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.
По данным следствия, происшествие случилось 1 февраля 2025 года в магазине, работающем круглосуточно и торгующем спиртными напитками. В ходе ссоры подсудимый нанес потерпевшему ножевое ранение в область горла. Мужчина скончался на месте от полученных травм.
Правоохранители собрали необходимые доказательства и передали дело в суд. В результате фигуранта приговорили к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
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