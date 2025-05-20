Житель Ленобласти получил девять лет колонии за убийство в алкомаркете

Суд огласил приговор жителю Тосненского района Ленинградской области, которого признали виновным в убийстве. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

По данным следствия, происшествие случилось 1 февраля 2025 года в магазине, работающем круглосуточно и торгующем спиртными напитками. В ходе ссоры подсудимый нанес потерпевшему ножевое ранение в область горла. Мужчина скончался на месте от полученных травм.

Правоохранители собрали необходимые доказательства и передали дело в суд. В результате фигуранта приговорили к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.