Житель Ленобласти дважды обокрал кафе за одну ночь

В Санкт-Петербурге ведется расследование уголовного дела о краже в кафе на улице Дыбенко. Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 29-летнего жителя Ленинградской области. Об этом сообщил Petrograd со ссылкой на пресс-службу городской прокуратуры.

По информации ведомства, 17 июля подозреваемый незаконно проник в кафе через заднюю дверь. Первой его целью стала кассовая техника: из нее он похитил все деньги, которые сразу потратил на алкоголь.

Примерно через час мужчина вернулся в кафе и похитил продукты питания: несколько упаковок креветок, сыра и соусов. Общий ущерб от двух краж превысил шесть тысяч рублей.

Прокуратура Невского района утвердила обвинение по двум статьям УК РФ: кража с незаконным проникновением в помещение и кража с причинением значительного ущерба. Уголовное дело направили в Невский районный суд для рассмотрения по существу.