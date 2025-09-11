Житель Кузбасса попал под статью за убийство женщины сковородкой

Правоохранители задержали 46-летнего жителя Кемеровской области по подозрению в убийстве возлюбленной. Об этом сообщила «Свободная пресса».

По предварительным данным, во время ссоры фигурант ударил 39-летнюю женщину по голове сковородкой. Пострадавшая через несколько дней скончалась в больнице от полученных травм.

Мужчине избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. На допросе он признал вину.

