Житель Кузбасса попал под статью за убийство женщины сковородкой

Правоохранители задержали 46-летнего жителя Кемеровской области по подозрению в убийстве возлюбленной. Об этом сообщила « Свободная пресса ».

По предварительным данным, во время ссоры фигурант ударил 39-летнюю женщину по голове сковородкой. Пострадавшая через несколько дней скончалась в больнице от полученных травм.

Мужчине избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. На допросе он признал вину.