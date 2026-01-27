Житель Курганской области, закинувший гранату в бар, предстанет перед судом

Завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего жителя Далматовского округа Курганской области. Подробности сообщило Ura.ru со ссылкой на УМВД РФ по региону.

По версии следствия, в августе 2025 года фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил скандал в кафе-баре. После замечания владельца он ушел, но вернулся с гранатой, которую хранил дома. Выдернув чеку, мужчина бросил взрывное устройство за барную стойку и скрылся.

Ущерб от взрыва и последующего пожара оценили в более чем 90 тысяч рублей. Материалы уголовного дела направили в суд для рассмотрения по существу.