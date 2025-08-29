Житель Кургана стал фигурантом дела об убийстве собутыльника

Правоохранители задержали 26-летнего жителя Кургана по подозрению в убийстве человека. Подробности сообщило Ura.ru со ссылкой на СУ СК и УМВД РФ по региону.

По версии следствия, между фигурантом и его новым знакомым вспыхнул конфликт при распитии алкоголя на улице Дзержинского. Злоумышленник несколько раз ударил своего оппонента ножом в грудь, а затем поджег вещи погибшего, чтобы скрыть следы преступления.

Тело потерпевшего обнаружили сотрудники МЧС, которые прибыли на вызов и ликвидировали возгорание. Возбуждено уголовное дело. Обвиняемому грозит до 15 лет колонии.