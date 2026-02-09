Житель Кургана похищал валюту и ювелирные изделия, проникая в дома через окна

В Тюменской области правоохранительные органы раскрыли серию краж, совершенных 35-летним жителем Кургана. Мужчина проникал в частные дома, расположенные в областном центре и Тюменском районе, и похищал деньги и ювелирные изделия, сообщил «МВД Медиа».
Общая сумма награбленного достигла миллиона рублей
Злоумышленник подбирал момент, когда хозяева отсутствовали, и отжимал оконные рамы, чтобы проникнуть в жилище. Его интересовали денежные средства в рублях и иностранной валюте, коллекционные и юбилейные монеты, а также ювелирные изделия, добавило URA.RU.
