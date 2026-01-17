Житель Кубани ответит в суде за кражу и убийство двух породистых свиней

Материалы уголовного дела, возбужденного в отношении 24-летнего жителя Краснодарского края, направили в суд для рассмотрения по существу. Его обвинили в краже, сообщило ИА KrasnodarMedia .

По версии следствия, фигурант украл двух породистых свиней. Он заметил животных недалеко от своего дома и загнал их на участок. Там молодой человек застрелил парнокопытных ради мяса.

По словам владельца животных, ущерб составил 28 500 рублей. В ближайшее время подозреваемый предстанет перед судом, добавил сайт vse42.ru.