Житель Красногорска до смерти избил пожилого отца | 360°

Криминал 04 мая 2024, 12:28 Житель Красногорска до смерти избил пожилого отца СК: в Красногорске мужчина до смерти избил отца и попал под суд

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В Красногорске мужчине предъявили обвинение в причинении смертельных травм своему отцу. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ Следственного комитета по Московской области.

Отец и сын поругались на бытовой почве 29 апреля. Во время ссоры мужчина избил пенсионера, тот скончался от множественных травм.

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На следующий день обвиняемый нашел тело пожилого отца и самостоятельно вызвал сотрудников полиции. Он рассказал им об обстоятельствах и мотивах преступления.

«По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в СК.

Подобная история произошла в начале апреля в Волгоградской области. В Киквидзенском районе 55-летний мужчина до смерти избил пожилого отца и стал фигурантом уголовного дела. Мужчина поссорился с 86-летним папой и впал в ярость.