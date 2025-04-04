Житель Красного Села получил семь лет колонии за изнасилование пенсионерки в парке

Красносельский районный суд признал местного жителя виновным в изнасиловании пенсионерки в парке. Фигуранту уголовного дела назначили семь лет лишения свободы в колонии общего режима. Об этом сообщила Мойка78 со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Санкт-Петербурга.
Правоохранители установили, что 13 сентября 2024 года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения схватил 65-летнюю женщину за волосы и потащил вглубь парка «Красное Село». Там злоумышленник бросил женщину на землю и надругался.
Обвиняемый признал вину и раскаялся в содеянном. Суд также взыскал один миллион рублей в пользу потерпевшей в качестве компенсации морального вреда.
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