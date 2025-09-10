Житель ЯНАО стал фигурантом дела за вылов рыбы на 134 тысячи рублей

В Ямало-Ненецком автономном округе полицейские возбудили уголовное дело в отношении 27-летнего жителя Салехарда, подозреваемого в незаконной добыче водных биоресурсов. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на данные Уренгойского линейного отдела МВД России на транспорте.

Согласно данным ведомства, в начале сентября 2025 года на протоке Харпосл реки Обь задержали рыбака, использовавшего капроновую сеть. У него обнаружили 73 экземпляра рыбы вида чир, что значительно превышает разрешенный объем вылова.

Ущерб водным биологическим ресурсам оценили в более чем 134 тысячи рублей. Моторная лодка, рыболовная сеть и весь незаконный улов были изъяты.