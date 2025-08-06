Житель ЯНАО предстанет перед судом за убийство знакомого во время застолья

В Пуровском межрайонном следственном отделе сообщили о завершении расследования уголовного дела в отношении жителя Тарко-Сале (ЯНАО), обвиняемого в убийстве. Материалы дела направлены в суд, написал Ura.ru .

По данным следствия, инцидент произошел 23 мая 2025 года. Мужчина вместе со знакомым распивал спиртные напитки, и во время ссоры ударил оппонента ножом в грудь. Потерпевший скончался на месте происшествия.

«В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, подтверждающая вину обвиняемого», — уточнили в следственном отделе. Действия мужчины квалифицированы по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

Ранее в июне 2025 года аналогичное преступление было раскрыто в Салехарде. Там местный житель также во время застолья со знакомым нанес ему смертельное ножевое ранение.