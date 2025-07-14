Житель ЯНАО попал под статью за укрывательство убийства

Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении жителя Тазовского района, подозреваемого в пособничестве сокрытию особо тяжкого преступления. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу СК РФ по ЯНАО.

По версии следствия, 18 июля 2024 года фигурант узнал о факте совершения убийства, однако данные в полицию не передал. Известно, что мужчина участвовал в сокрытии тела погибшего и орудия преступления.

Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.