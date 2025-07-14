Сегодня 11:06 Житель ЯНАО попал под статью за укрывательство убийства
Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении жителя Тазовского района, подозреваемого в пособничестве сокрытию особо тяжкого преступления. Об этом сообщило
Ura.ru со ссылкой на пресс-службу СК РФ по ЯНАО.
По версии следствия, 18 июля 2024 года фигурант узнал о факте совершения убийства, однако данные в полицию не передал. Известно, что мужчина участвовал в сокрытии тела погибшего и орудия преступления.
Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.
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