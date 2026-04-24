Житель ЯНАО получил 10 лет колонии за убийство знакомой и попытку купить наркотики

В Муравленко (ЯНАО) суд приговорил 36-летнего местного жителя к 10 годам лишения свободы. В апреле 2025 года он до смерти избил свою знакомую, а также был уличен в попытке приобрести наркотики. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на региональную прокуратуру.