Житель ЯНАО получил 10 лет колонии за убийство знакомой и попытку купить наркотики

В Муравленко (ЯНАО) суд приговорил 36-летнего местного жителя к 10 годам лишения свободы. В апреле 2025 года он до смерти избил свою знакомую, а также был уличен в попытке приобрести наркотики. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на региональную прокуратуру.
Установлено, что мужчина в состоянии алкогольного и наркотического опьянения жестоко избил женщину. От полученных травм потерпевшая скончалась.
Также выяснилось, что фигурант дважды пытался купить запрещенные веществ в значительном и крупном размере. Следователи нашли товар по координатам в его телефоне.
