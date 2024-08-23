Житель ЯНАО пойдет под суд за укрывательство подруги, которая совершила убийство
В ЯНАО пройдет суд над жителем Салехарда, который обвиняется в укрывательстве подруги, убившей человека. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу окружного СУ СКР.
Мужчина увидел, как женщина, находясь под действием алкоголя, ударила хозяина квартиры ножом в грудь. Он помог подруге спрятать следы преступления, а затем укрывал ее в своей квартире.
Женщину же приговорили к 10 годам лишения свободы. Уголовное дело в отношении укрывателя было передано в суд.
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