Житель ЯНАО пойдет под суд за укрывательство подруги, которая совершила убийство

В ЯНАО пройдет суд над жителем Салехарда, который обвиняется в укрывательстве подруги, убившей человека. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу окружного СУ СКР.

Мужчина увидел, как женщина, находясь под действием алкоголя, ударила хозяина квартиры ножом в грудь. Он помог подруге спрятать следы преступления, а затем укрывал ее в своей квартире.

Женщину же приговорили к 10 годам лишения свободы. Уголовное дело в отношении укрывателя было передано в суд.

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Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Lu Hanxin/Xinhua

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