Житель ЯНАО изрезал знакомого ножом и стал фигурантом дела

В селе Харсаим Приуральского района ЯНАО 32-летний местный житель стал фигурантом уголовного дела о покушении на убийство. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на СК РФ по региону.

По данным следствия, 15 ноября 2025 года пьяный мужчина в ходе конфликта несколько раз ударил знакомого ножом в спину. Пострадавший сумел самостоятельно покинуть место происшествия и обратиться за медицинской помощью.

Фигуранту уже предъявили обвинение. Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.