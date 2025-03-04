Житель Ямала убил собутыльника и сжег следы преступления

Правоохранители задержали 25-летнего жителя Гыданской тундры, который подозревается в убийстве знакомого в Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России.
Следователи установили, что 22 февраля текущего года недалеко от поселка Газ Сале у фигуранта возник конфликт с 47-летним земляком во время совместного распития алкоголя. В ходе ссоры он ударил оппонента стеклянной бутылкой по голове.
Позже злоумышленник облил бензином балок и поджег его вместе с телом. Он также уничтожил снегоход погибшего, а затем скрылся с места расправы.
В Брянской области нашли обломки ракеты ATACMS
Трюдо счел глупым введение Трампом тарифов против Канады
Медаль в честь 80-летия Победы вручат 119 жителям Лыткарина
«Одно фантастичнее другого». Песков высказался об отмене санкций против России
Вечерние пробки в Подмосковье оценили в 5 баллов 4 марта
Тест по функциональной грамотности сдали в школах Подмосковья
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте