Житель Ямала ответит в суде за убийство племянника из охотничьего ружья

В Тазовском районе перед судом предстанет 59-летний местный житель, обвиняемый в убийстве племянника. Согласно материалам следствия, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с родственником и выстрелил в него из охотничьего ружья, сообщил URA.RU .

Как рассказали следователи, происшествие случилось в мае прошлого года в доме обвиняемого. В ходе внезапно возникшей ссоры мужчина произвел прицельный выстрел в область грудной клетки племянника. Пострадавший получил огнестрельное проникающее дробовое ранение с повреждением легкого, сердца и аорты и скончался на месте происшествия.

Кроме того, в доме обвиняемого были обнаружены две емкости с порохом общей массой более 194 граммов. Мужчина незаконно хранил их с 2014 года без соответствующего разрешения. За это его также будут судить.