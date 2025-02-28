Житель Якутии попал под уголовное дело из-за кражи рыбы

В Якутске сотрудники правоохранительных органов раскрыли кражу большого мешка с рыбой. Об этом написал сайт kp.ru .

В полицию обратился гражданин, сообщивший о краже 29-килограммового пакета чира, оцениваемого в 34 тысячи рублей. Во время оперативных действий полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 41-летний мужчина, который недавно завладел номером телефона предыдущего владельца. Получив информацию о доставке рыбного груза, злоумышленник прикинулся его законным получателем и похитил рыбу. Украденный чир он распределил среди родственников и знакомых, написал sibdepo.ru.

Против мужчины возбуждено уголовное дело по обвинению в краже, максимальное наказание за которое составляет пять лет лишения свободы.