Житель Ижевска попал под статью за кражу инструментов со стройки

Правоохранители задержали 51-летнего жителя Ижевска по подозрению в краже инструментов строительной компании. Об этом сообщил сайт Izhlife со ссылкой на пресс-службу МВД по Удмуртии.
По данным полиции, в ночное время мужчина проник на территорию строящегося объекта в Завьяловском районе. Предположительно, фигурант похитил из бытовки несколько генераторов, нивелиров и другие строительные принадлежности.
Ущерб превысил 154 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте