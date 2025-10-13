Житель Ижевска попал под статью за кражу инструментов со стройки

Правоохранители задержали 51-летнего жителя Ижевска по подозрению в краже инструментов строительной компании. Об этом сообщил сайт Izhlife со ссылкой на пресс-службу МВД по Удмуртии.

По данным полиции, в ночное время мужчина проник на территорию строящегося объекта в Завьяловском районе. Предположительно, фигурант похитил из бытовки несколько генераторов, нивелиров и другие строительные принадлежности.

Ущерб превысил 154 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.