Житель Ижевска получил 10 лет колонии за убийство собутыльника

Суд вынес приговор жителю Ижевска, обвиняемому в убийстве собутыльника. Об этом сообщил сайт Izhlife со ссылкой на объединенную пресс-службу инстанций республики.
Установлено, что 3 мая фигурант распивал спиртное с приятелем в своей квартире на улице Гагарина. Во время застолья между ними произошел конфликт. Хозяин жилища схватил нож и ударил гостя в грудь. Ранение оказалось смертельным.
Суд, учитывая смягчающие обстоятельства, приговорил обвиняемого к 10 годам и 1 месяцу лишения свободы в колонии строгого режима.
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