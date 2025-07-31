Житель Ижевска получил 10 лет колонии за убийство собутыльника

Суд вынес приговор жителю Ижевска, обвиняемому в убийстве собутыльника. Об этом сообщил сайт Izhlife со ссылкой на объединенную пресс-службу инстанций республики.

Установлено, что 3 мая фигурант распивал спиртное с приятелем в своей квартире на улице Гагарина. Во время застолья между ними произошел конфликт. Хозяин жилища схватил нож и ударил гостя в грудь. Ранение оказалось смертельным.

Суд, учитывая смягчающие обстоятельства, приговорил обвиняемого к 10 годам и 1 месяцу лишения свободы в колонии строгого режима.