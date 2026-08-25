Житель Иркутска, запиравший детей-инвалидов в ящиках, получил 3 года колонии

Жителю Иркутска, который запер двух детей-инвалидов в ящиках, дали три года колонии-поселения. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры, информацию подтвердили и в областном СК.

В суде доказали, что с января по март 2025 года мужчина присматривал за 12-летней девочкой и 16-летним парнем в коттедже СНТ «Банковец», пока его гражданская жена лежала в больнице. Женщина оформила на детей опеку.

Когда иркутянин уходил из дома, он отправлял школьников в деревянные ящики, один из которых закрывался на шпингалет. При этом ящики, которые мужчина собрал из досок, находились в комнате, запертой на навесной замок.

«В течение длительного времени мужчина лишал несовершеннолетних возможности свободно передвигаться по комнате и самостоятельно покидать ее до своего возвращения», — прокомментировали в пресс-службе СУ СКР по региону.

О нарушении прав детей узнала знакомая истязателя, когда зашла к ним в гости. Она сообщила о произошедшем в полицию. Ребят изъяли из семьи и передали в соцучреждение.

В отношении иркутянина возбудили уголовное дело о незаконном лишении свободы. Мужчина признал вину и раскаялся.

В начале августа жительница Тулы разбилась насмерть, пытаясь сбежать из квартиры, где ее заперли.